«Это casus belli однозначно»: Рогозин назвал вероятную причину начала третьей мировой войны

Разрушение противоспутниковым оружием космического аппарата другой страны может привести к началу третьей мировой войны. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», – сказал он.

Комментируя объявленный Вашингтоном мораторийна испытания противоспутникового оружия, Рогозин призвал не верить представителям Соединенных Штатов. По его словам, США уже проводили необходимые испытания – для этого они производили удары по собственным космическим аппаратам. После завершения испытаний Штаты приняли на вооружение эту систему. Теперь «они изображают из себя «голубя мира», но они первые начали эти испытания. Поэтому надо воспринимать эту акцию исключительно как пропагандистскую», – резюмировал Рогозин.

Напомним, 16 ноября 2021 года Министерство обороны РФ сообщило об успешном поражении недействующего российского спутника «Целина-Д»в ходе испытаний. Испытание было проведено 15 ноября. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся обломки не представляют опасности для МКС и других космических аппаратов.

Днем ранее США обвинили Россию в «безрассудном» испытании противоспутникового оружия. В Вашингтон заявили, что заявили, что Москва не предупредила об испытаниях. В Госдепе утверждали, что теперь в космосе появилось еще больше космического мусора, что угрожает интересам всех стран, а также повышает опасность для астронавтов на МКС.

Позже в МИД России заявили, что испытание, в ходе которого был поражен недействующий российский космический аппарат, не было направлено против кого-либо и осуществлялось в соответствии с международным правом.

Москва, Наталья Петрова

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