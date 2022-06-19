Пользователям из России стала недоступна загрузка Windows c сайта Microsoft. «Это очень плохая новость» – эксперт

Пользователи с российскими IP-адресами лишились возможности скачивать операционные системы (ОС) Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft. Кроме того, для российских пользователей недоступна утилита Media Creation Tool – официальный инструмент от Microsoft для обновления Windows. Также российские пользователи не могут cкачать утилиты помощника по установке операционных систем. Об этом сообщает издание CNews.

При попытке скачать Windows 11 сайт Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». А при скачивании Media Creation Tool сайт выдаст ошибку 404 (404 – File or Directory not found).

Подобных проблем не возникает при использовании VPN-сервиса. При подключении к сайту Microsoft с любым другим IP-адресом, кроме российского, «все сразу начинает работать», – пишет издание. Но для этого, как отмечается, также нужно сменить язык сайта на любой другой, кроме русского.

При этом Microsoft никаких объявлений об ограничении доступа для пользователей из России не делала.

Напомним, в начале марта корпорация Microsoft объявила о приостановке продаж новых продуктов и услуг в России из-за военной спецоперации на Украине. Также компания заявила о продолжении сотрудничества с украинскими специалистами по защите киберпространства Украины от возможных хакерских атак со стороны России.

Ситуацию прокомментировал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. По его мнению, запрет обновлений ОС Windows 10 и Windows 11в России «приведет к уязвимости устройств перед вирусами, массированным DDoS-атакам и утечке данных».

«Это очень плохая новость. По статистике, у людей операционная система Windows 10 и 11. Это система склонна к вирусам, недаром у нас столько антивирусных программ. Всегда Microsoft следовал таким принципам: чем реже мы обновляем операционную систему, тем более она уязвима. Корпорация запретила обновления, компьютеры наших пользователей с каждым днем будут все более открыты для вирусных атак. Обратите внимание, какие DDoS-атаки мощные. Если не будет обновления системы Microsoft до замещения на нашу отечественную систему, это риск утери данных, риск попадания под вирусные атаки. Нужно учитывать, что в целом компания Microsoft может дистанционно отключить операционную систему», – отметил эксперт в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Москва, Наталья Петрова

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