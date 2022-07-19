Хакеры рассказали о возможности слежки через телевизор

Домашняя бытовая техника может быть использована для слежки за гражданами. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакеры»).

По его словам, сейчас многие современные бытовые приборы напрямую связаны с интернетом, что позволяет злоумышленникам при определенных навыках получить к ним доступ. При этом в телевизорах стоят и камеры, и микрофоны.

«Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камере телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», – рассказал хакер РИА «Новости» на условиях анонимности.

6 июля группировка RaHDit объявила, что начинает серию публикаций данных, полученных в результате самой крупной утечки за время специальной военной операции на Украине. В первый раз в открытом доступе оказалась информация о тысяче сотрудников украинской разведки. Затем были опубликованы данные 2,5 тыс. сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Хакеры открыли информацию о судимостях, зависимостях и родственниках сотрудников ГУР.

11 июля RaHDIt и украинская хакерская группа «Берегини» заявили, что добыли секретные оперативные документы украинской армии. В базе данных есть информация об обстановке на фронте, которая обновляется практически в режиме реального времени.

Москва, Зоя Осколкова

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