Спутниковая сеть Starlink будет работать в Антарктиде, но не в России

Глобальная спутниковая сеть Starlink будет недоступна для жителей многих стран, в том числе России. При этом ранее в компании SpaceX, которая является разработчиком, заявили, что подключение к сети теперь доступно из любой точки планеты, включая Антарктиду.

Судя по карте покрытия, опубликованной на официальном сайте Starlink, возможность подключения отсутствует на территории России, Китая, Ирана, Афганистана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Северной Кореи.

«Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. По мере получения разрешений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе», – говорится в сообщении при проверке наличия доставки спутникового интернета по российскому адресу.

Тем временем, Украина находится в категории waitlist («лист ожидания»), в категории coming soon («скоро будет») – Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Индия, страны Африки и большей части Южной Америки.

В минувшие выходные SpaceX запустила в космос еще 54 спутника для обеспечения работы Starlink. Таким образом, теперь в системе задействовано 2300 спутников. На данный момент у сети более 500 тысяч активных подписчиков.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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