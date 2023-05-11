В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники из-за отсутствия запчастей

В России наблюдаются проблемы с починкой бытовой техники европейских брендов. Для ремонта не хватает деталей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию сотрудников нескольких ремонтных организаций.

В частности, проблема возникла с техникой марки Bosch. С трудностями сталкиваются владельцы различных «умных» приборов, приобретенных примерно два-три года назад. Например, посудомоечных машин, для которых тяжелее всего найти электронные блоки управления.

По словам специалистов, подобная проблема коснулась не только техники Bosch, но и других марок, например, Siemens. Запчасти поставлялись с европейских заводов, у них имеются и китайские аналоги, но зачастую они работают не очень хорошо.

В свою очередь в Минпромторге заявили, что не получали данных от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците различных комплектующих. В компании, обеспечивающей сервисное обслуживание техники Bosch, отметили, что с запчастями возникают логистические сложности, но эти вопросы решаются.

Москва, Зоя Осколкова

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