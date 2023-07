СМИ: Во всем мире в видеоиграх геймеры приняли символ «Z»

В виртуальном мире под влиянием российской пропаганды игроки приняли букву «Z» – символ вооруженных сил России,– пишет в понедельник, 31 июля, американское издание The New York Times.

В публикации издания, в частности, говорится: «Эти игры и смежные дискуссионные сайты, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российской пропаганды. В этом виртуальном мире игроки приняли букву Z, символ российских войск, тем самым приняв юридически благовидные территориальные претензии России в Крыму и других местах. Также в играх и онлайн-платформах повторяется нарратив Путина, что на Украине есть нацисты, а в конфликте обвиняется Запад».

The New York Times пишет, что исследователи выявили более десятка примеров продвижения российских месседжей в играх Minecraft, Roblox, World of Tanks и World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder.

«Так, в Minecraft воспроизведена битва за Соледар, взятый штурмом армией России. В World of Tanks воссоздан Парад Победы 1945 года, а в Roblox лего-человечки в форме МВД промаршируют в День России», – отмечается в заметке американского издания.

