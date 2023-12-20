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Среда, 20 декабря 2023, 12:14 мск

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Команду сняли с турнира по киберспорту на Мальте из-за россиян в составе

Команду Virtus pro сняли с турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе. Об этом сообщило руководство команды.

«По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», – говорится в сообщении в телеграм-канале Virtus pro.

В команде назвали произошедшее «проявлением открытой дискриминации по отношению к игрокам», о чем уведомили разработчика Rainbow Six Siege – компанию Ubisoft.

Ранее Украина обвинила Федерацию киберспорта России в пособничестве терроризму и написала жалобу в IESF (Международная федерация киберспорта).

Валлетта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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