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Пятница, 5 апреля 2024, 10:19 мск

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Российская армия получила партию «убийц» Bradley

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России получило партию боевых машин пехоты третьего поколения, которые превосходят американские Bradley. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Производством БМП-3 занимается «Курганмашзавод». Специалисты сравнили трофейные Bradley с российскими машинами и пришли к выводу, что американский аналог значительно уступает по боевым свойствами. БМП-3 за счет своего мощного 100-миллиметрового орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела, передает РИА «Новости».

БМП-3 предназначены как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Российские машины развивают скорость на суше до 70 километров в час, на воде – до 9,5 километра в час. Полная боевая масса БМП-3 без дополнительной защиты – 19 тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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