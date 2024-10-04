Российские пользователи переходят на нелегальное программное обеспечение

Импортозамещение программного обеспечения в России достигло 30-40%. Рынок нелегального ПО растет, а российские пользователи неактивно переходят на отечественные продукты. Об этом пишет газета «Известия».

До начала специальной военной операции и ухода иностранных компаний с российского рынка доля иностранного программного обеспечения составляла в среднем до 90%. В 2022 году тенденция изменилась – российские разработчики были вынуждены оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и замещать часть иностранных решений.

По оценкам Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК), к настоящему моменту компании смогли заместить около 30-40% ПО. Россия инвестирует в разработку собственных высокотехнологичных решений. Наблюдается рост спроса на отечественные продукты во всех сегментах – от облачных технологий до кибербезопасности и программ для автоматизации бизнеса. В будущем процент импортозамещения продолжит расти, а отечественные программные решения станут более востребованы как в государственных структурах, так и в частном секторе, прогнозируют эксперты.

Учитывая то, что долгое время в РФ использовались иностранные решения, сразу заменить все IT-продукты на отечественное невозможно. Пользователи все еще предпочитают западные решения российским аналогам, так как привыкли к высокому качеству зарубежного инфраструктурного ПО – функционалу, интерфейсу и другим характеристикам.

Рост рынка нелегального программного обеспечения стал одной из серьезных проблем для отечественных разработок. Сегодня гораздо удобнее добыть пиратские версии, чем осваивать новый интерфейс российских продуктов.

Тем не менее, появляются и успешные продукты в области узкоспециализированного промышленного ПО, где на момент ухода иностранных вендоров наблюдалось серьезное отставание, а некоторые решения было просто нечем заменить. Тренды в импортозамещении будут по-прежнему задавать финансовый сектор, машиностроение, АПК, горнодобывающая и ракетно-космическая отрасли, считают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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