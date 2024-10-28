В Китае построят завод для серийного производства летающих автомобилей

В Китае строят первый в мире завод для серийного производства летающих машин. Первую партию планируется выпустить уже в 2026 году.

Компания Xpeng Aeroht начала строительство завода в китайском Гуанчжоу. Старт производства летающих авто запланирован на 2026 год. Заявленная мощность – 10 тысяч машин в год.

Xpeng Aeroht представила модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier в начале сентября. Машина рассчитана на двух человек. Она будет оснащена электрическим двигателем. Дальность полета – до 1 тысячи километров.

Ориентировочная цена Land Aircraft Carrier – 2 млн юаней (около 27 млн рублей). Компания уже получила более 3 тысяч предзаказов на новинку.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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