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Понедельник, 28 октября 2024, 13:39 мск

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В Китае построят завод для серийного производства летающих автомобилей

Фото: Xpeng

В Китае строят первый в мире завод для серийного производства летающих машин. Первую партию планируется выпустить уже в 2026 году.

Компания Xpeng Aeroht начала строительство завода в китайском Гуанчжоу. Старт производства летающих авто запланирован на 2026 год. Заявленная мощность – 10 тысяч машин в год.

Xpeng Aeroht представила модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier в начале сентября. Машина рассчитана на двух человек. Она будет оснащена электрическим двигателем. Дальность полета – до 1 тысячи километров.

Ориентировочная цена Land Aircraft Carrier – 2 млн юаней (около 27 млн рублей). Компания уже получила более 3 тысяч предзаказов на новинку.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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