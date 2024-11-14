Китай показал новые машины для запуска роя дронов

Китайские компании представили новые достижения в области беспилотников. Среди разработок – микроволновые подавители БПЛА, машины для запуска роя дронов, а также беспилотные грузовики, способные переносить до 10 тонн.

Новинки сферы БПЛА компании КНР продемонстрировали на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае, сообщает South China Morning Post.

Так аэрокосмическая научно-техническая корпорация показала мобильную установку FK-4000, которая будет использовать микроволновое излучение большой мощности для перехвата самых малых и легких беспилотников. Пушка может поражать цель на расстоянии до трех километров менее чем за секунду. Аналогичную систему также представила китайская оборонная корпорация Norinco Group.

«Китайская группа электронных технологий» продемонстрировала установку по запуску роя БПЛА. Машина способна выпускать до 48 дронов, которые взлетают за четыре минуты. Каждый из них способен находиться в воздухе до двух часов и перевозить груз до семи килограммов.

Китайская корпорация авиационной промышленности представила грузовой беспилотник, который может переносить грузы до 10 тонн.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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