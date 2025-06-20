В Китае создали дрон размером с насекомое

В Китае создали очень маленький дрон, который можно использовать для тайных операций. Размер беспилотника сравним с комаром. Об этом сообщает South China Morning Post.

Миниатюрный БПЛА разработали в лаборатория робототехники Национального университета оборонных технологий (NUDT) Китая. К корпусу дрона прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волос, ножки.

«Небольшие дроны используются солдатами для безопасного исследования окружения: с помощью встроенной камеры и датчиков, микродрон передает сигналы», – говорится в статье.

По словам специалистов, размеры беспилотника усложняли процедуру производства: датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны умещаться в очень маленьком пространстве, «что требует сотрудничества между проектированием микроскопических устройств, материаловедения и бионики».

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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