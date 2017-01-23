Нашествие «руссо туристо» Египту не грозит даже после возобновления регулярных авиарейсов / Помогут только чартеры

Публикации за 23.01.17

Даже после возобновления регулярного авиасообщения России с Каиром, прерванного осенью 2015 года, увеличения турпотока в Египет не произойдет. С таким прогнозом выступило большинство экспертов туротрасли.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), участники рынка считают, что восстановление объемов турпотока из России станет возможным только после открытия аэропортов на курортах Красного моря и запуска чартеров. Каир расположен слишком далеко от популярных курортов и поездки туда будут интересны главным образом самостоятельным бизнес-туристам. С учетом стоимости перевозки на регулярных рейсах и многочасового трансфера из Каира, итоговая стоимость поездки в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх окажется весьма высокой. А отдых в Египте был популярен на российском рынке именно из-за низкой цены.

Не исключено, что могут появиться туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через Каир, но перевозка на базе регулярных рейсов не даст Египту такого объема турпотока, какой возможен при чартерном авиасообщении. При запуске чартеров Египет может получить из России до 550 чартерных рейсов в месяц, то есть не меньше, чем в пик сезона с Турцией, считают эксперты.

До прекращения авиасообщения Россия была на первом месте по количеству туристов, направляющихся в Египет. По итогам 2016 года из-за снижения российского турпотока Египет принял 5,3 миллиона иностранных туристов, что на 40% ниже, чем было в 2015 году. Загрузка отелей на Красном море упала до 30-35%, на курортах закрылось более 220 гостиниц.

В конце декабря министр транспорта РФ Максим Соколов назвал январь 2017-го возможным сроком возобновления авиасообщения с Египтом. Решение по поводу полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основании заключений экспертной группы и других профильных ведомств.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в октябре 2015 года после катастрофы над Синаем самолета А321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Крушение признано терактом, в самолет была заложена бомба. Россия заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами.

Москва, Зоя Березина

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