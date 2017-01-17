Генкосул РФ в Хургаде пообещал открытие Египта в ближайшие недели

Публикации за 17.01.17

Возобновление прямого авиасообщения России с Египтом и открытие массового туризма – «дело нескольких недель при положительном заключении межведомственной комиссии». Об этом заявил Генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев в интервью порталу HotLine.travel.

По его словам, отношение россиян в Египет к своей безопасности «вызывает удивление». Генконсул посоветовал российским туристам внимательнее относиться к документам и визам, поскольку в ближайшее время власти Египта увеличат штрафы за это нарушение и ужесточат другие меры наказания. Также он призвал не экономить на здоровье и приобретать перед поездной медицинскую страховку. «Такая печальная статистика: за три последних месяца поступило 3 сообщения о смерти наших граждан, не криминальных, но все же. И ни у кого не было медстраховки, предусматривающей перевозку тела на родину», – рассказал дипломат.

Генкосульство России в Хургаде было открыто 9 января.

В конце декабря министр транспорта РФ Максим Соколов назвал январь 2017-го возможным сроком возобновления авиасообщения с Египтом. Решение по поводу полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основании заключений экспертной группы и других профильных ведомств. Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в октябре 2015 года после катастрофы над Синаем самолета А321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Крушение признано терактом, в самолет была заложена бомба. Россия заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами.

Москва, Зоя Березина

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