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Публикации за 17.02.17

Российские власти одобрили проект протокола по авиабезопасности с Египтом
фото omistour.ru

Российские власти одобрили проект протокола по авиабезопасности с Египтом

Правительство РФ одобрило проект протокола сотрудничества с Египтом в сфере гражданской авиации. Документ размещен на . Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом будет принято руководством РФ, уточняет Минтранс. Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности. Принято решение о проведении переговоров между сторонами и подписании протокола.

В документе говорится: «Протокол предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах Египта. Сроки возобновления полетов зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности».

Документ разработан для обеспечения усиленных мер авиационной безопасности в условиях возросшей угрозы воздействия международных террористических организаций на деятельность гражданской авиации.

Ранее российские эксперты посетили с проверкой аэропорт Каира и представили в Минтранс заключение. У экспертов остался ряд замечаний относительно мер безопасности в аэропорту.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.

Москва, Зоя Березина

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