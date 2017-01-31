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Туризм

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Публикации за 31.01.17

Российским туристам вновь обещают Египет / Три аэропорта страны готовы к проверке безопасности

Российским туристам вновь обещают Египет Три аэропорта страны готовы к проверке безопасности

Аэропорты Египта готовятся принимать регулярные и чартерные рейсы из России. Через неделю Росавиация проведет контрольные проверки по обеспечению безопасности в воздушных гаванях Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха. Если российские специалисты убедятся в выполнении всех условий, то туристы из России смогут полететь на египетские курорты уже в феврале.

Египетская сторона утверждает, что сделала все необходимое для обеспечения безопасности россиян. В трех аэропортах страны готовятся к проверкам специальной комиссии Росавиации, которые пройдут 8-9 февраля, пишут «Известия». Для российских туристов там подготовили отдельные терминалы.

В Минтрансе РФ подтвердили, что Каир готов принимать регулярные и чартерные рейсы из России. Однако аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха только предстоит пройти контрольную проверку на безопасность. По ее итогам выйдет официальное заявление, в котором будет указана точная дата полномасштабного возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Египетские власти надеются, что россияне смогут летать на курорт уже в феврале. Это было бы выгодно и для туристов и для предпринимателей, как в Египте, так и в России. Но дату открытия полетов установит правительство РФ на основании проверок.

Напомним, авиаперевозки между Россией и Египтом были заблокированы осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», погибли 224 человека. Позже российские спецслужбы заявили, что катастрофа произошла в результате террористического акта. Расследование продолжается до сих пор.

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