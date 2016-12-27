Минтранс РФ: полеты в Египет могут возобновиться в январе / Авиасообщение сначала откроют с Каиром

Публикации за 27.12.16

Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал возможный срок возобновления авиасообщения с Египтом.

«Январь 2017 года – это весьма вероятный срок для открытия регулярного сообщения с Каиром», – сказал глава Минтранса журналистам. По его словам, решение по поводу полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основании заключений экспертной группы и других причастных к этому ведомств. «Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет достаточно активно», – добавил Соколов.

Министр также сообщил, что соглашение по авиационной безопасности с Египтом практически согласовано. «Они (египетская сторона – прим. ред.) предварительно согласны с нашим текстом. Поэтому мы считаем, что этот вопрос в принципе согласован», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, глава Минтранса отметил, что Египет пока не приглашал российских специалистов для проверки аэропортов страны. «Как только наши египетские коллеги сообщат нам о готовности этих аэропортов принять соответствующую комиссию, мы тоже туда направим наших специалистов», – подчеркнул Соколов, передает «Коммерсантъ».

Ранее сегодня сообщалось, что российская комиссия прибудет в Египет для проверки аэропорта Каира по приглашению египетской стороны, отправленному в конце прошлой недели по дипломатическим каналам. СМИ со ссылкой на Минтранс России информировали, что отечественные специалисты прибудут в Каир 27 декабря для проверки терминала №2, а уже 30 декабря эксперты вернутся в Россию. По итогам ревизии будет подготовлен отчет о выполненных египетской стороной требованиях авиабезопасности, сообщала «Газета.Ru».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в октябре 2015 года после катастрофы над Синаем самолета А321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Крушение признано терактом, в самолет была заложена бомба. Россия заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами.

Последний раз вопрос о возобновлении авиасообщения с Египтом на высоком уровне поднимался 27 сентября во время встречи в Каире министра транспорта РФ Максима Соколова с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, впрочем, по результатам переговоров чартеры на курорты Красного моря так и не полетели.

В конце октября посол Египта в России Мохамед эль-Бадри заявил, что Каир ожидает скорого возобновления авиасообщений с Россией. Дипломат отметил, что египетская сторона рассчитывает на то, что полеты будут возобновлены при первой же возможности, так как для этого уже разработана «дорожная карта».

Глава Минтранса РФ Максим Соколов, в свою очередь, заявлял, что межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации между Россией и Египтом может быть подписано до конца этого года. По его словам, Москва и Каир «одобрили основные статьи и задачи этого соглашения».

Источники сообщали, что в первую очередь будут восстановлены рейсы Москва – Каир, и только потом самолеты полетят на египетские курорты.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.12.16

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