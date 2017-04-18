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Туризм

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Публикации за 18.04.17

Отдых в Сочи этим летом подорожает на 15% / Наибольший рост цен покажут трехзвездочные отели

Отдых в Сочи этим летом подорожает на 15% Наибольший рост цен покажут трехзвездочные отели

Ведущие российские туроператоры ожидают рост стоимости отдыха на сочинских курортах в среднем на 15%. При этом люксовый сегмент подорожает в меньшей степени, наибольшего роста цен ждут от трехзвездочных отелей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, объекты размещения в Сочи уже подняли цены в среднем на 10-15%. Об этом говорят представители туроператоров TUI Россия и Coral Travel. «Мультитур» оценивает повышение стоимости в пределах 7-12%. Некоторые сочинские отели оставили цены на уровне прошлого года, но есть и те, кто поднял цены значительно выше. По словам игроков рынка, это связано с тем, что гостиницы меняют концепцию своей деятельности, расширяют комплекс услуг и переходят на систему «все включено».

В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН отметили, что разные категории отелей подорожают в разной степени. Наименьший рост цен показывают высокоуровневые объекты Сочи – около 5%. Тогда как отели, санатории и пансионаты среднего и экономичного уровня поднимут цены на 10-15%.

По данным туроператора «НТК Интурист», наиболее существенно выросла стоимость на размещение в мини-отелях – 15-20%. Скачок цен ожидается в первую очередь в объектах, расположенных ближе к морю – на первой линии. Номера в таких гостиницах подорожают на 25-30%.

Тем временем, растет доля туристов, предпочитающих отдыхать в рамках тура, а не самостоятельно. По данным администрации Сочи, таких не менее 65% от всего турпотока. Как отмечают туроператоры, при покупке тура граждане экономят в среднем 20% на совокупной стоимости услуг.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 18.04.17

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