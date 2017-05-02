В Анталье запретили распивать алкоголь вне отелей и баров

Публикации за 02.05.17

Российских туристов предупредили об ужесточении запрета на распитие алкоголя на улицах в турецкой курортной провинции Анталье. В частности, Управление безопасности провинции с 27 апреля запретило распивать спиртные напитки вне отелей и питейных заведений, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Запрет касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов, прогулочных и пикниковых зон, в зданиях железнодорожных и автовокзалов, в исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, а также в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет наказываться штрафом в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

Генконсульство России в Анталье просит туристов не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде и употреблять алкогольные напитки в местах, не отведенных для этих целей.

По данным АТОР, в эти майские праздники Турция стала лидером зарубежного отдыха у жителей России. В эту страну фактически отправился каждый третий россиянин, выбравший заграничный отдых.

Частный гид из Антальи Хайдар Алигил в комментарии bfm.ru выразил сомнение в том, что власти будут строго следить со соблюдением антиалкогольного закона. «Вряд ли кто-то будет следить за этим, это нереально просто, особенно в Анталье… На территории пляжа района Коньяалты такие случаи были – никаких проблем (для выпивающих – прим. ред.)», – отметил местный житель.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.05.17

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