Японских туристов в России станет больше

Москва и Токио подписали соглашения в сфере туризма. Меморандум предусматривает увеличение туристического объема между двумя странами в 2018 году до 220 тысяч человек, об этом на презентации Федерального агентства по туризму России, которая проходит в Токио, заявил замруководителя агентства по туризму министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ясуто Каварабаяси.

В первую очередь рост числа поездок японцев в Россию обеспечит Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах РФ, участие в мундиале примет и японская сборная.

«Япония также рассматривает Россию как перспективный рынок для привлечения туристов», – цитирует Каварабаяси РИА «Новости».

По данным Росстата, за первое полугодие 2017 года число иностранных туристов в России выросло на 18%. В первую десятку стран, чьи граждане стремятся посетить РФ, вошла и Япония (25,4 тысячи, +103%).

Тем временем, 23 сентября должен состояться первый чартерный рейс на Южные Курилы из Японии. Первый перелет в рамках безвизовых обменов между двумя странами был отменен из-за погодных условий. В этот раз 70 граждан Японии прилетят на острова Кунашир и Итуруп, пишет «Интерфакс». В составе делегации будут в основном пожилые люди, ранее жившие на островах, их дети и внуки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.17

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