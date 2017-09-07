Россия и Япония договорились подписать мирный договор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке. По итогам встречи, глава японского правительства заявил, что Москва и Токио подпишут мирный договор.

«Самое главное для японо-российских отношений – заключение мирного договора, так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно нашими руками подпишем мирный договор», – цитирует Абэ РИА «Новости».

По словам японского премьера, переговоры на эту тему продолжатся во время саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме в ноябре 2017 года. «Мы намерены с ним (с Путиным – прим. ред.) вести диалог, пользуясь всеми возможностями», – отметил Абэ.

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор в течение нескольких десятилетий, но препятствием к этому является проблема принадлежности Южных Курил. Токио претендует на четыре острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение этих островов Япония выдвигала в качестве условия для заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Добавим, что, согласно опросу общественного мнения, абсолютное большинство российских граждан – 78% – высказываются категорически против передачи Японии Курильских островов. За передачу островов Японии высказались только 7%.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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