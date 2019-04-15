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Понедельник, 15 апреля 2019, 14:27 мск

Новости Туризм

Россияне все чаще становятся наркокурьерами «вслепую»

Все чаще наркосиндикаты пытаются завербовать граждан России для работы наркокурьерами. В то же время все больше россиян привлекаются к распространению наркотиков «вслепую». Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Фиксируются попытки со стороны транснациональных наркосиндикатов завербовать или «вслепую» использовать граждан Российской Федерации в качестве наркокурьеров. При этом применяются самые изощренные схемы воздействия вплоть до методов шантажа и запугивания», – отмечается в предупреждении МИД РФ.

Для вербовки злоумышленники используют социальные сети и «мессенджеры». Самые популярные маршруты, исходя из статистики задержаний российских граждан по подозрению в перевозке наркотиков, пролегают из Южной Америки в Юго-Восточную Азию.

Дипломаты предупреждают, что в станах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также в Китае за распространение наркотических веществ предусмотрены длительные сроки лишения свободы и даже смертная казнь. «В настоящее время в этих странах десятки российских граждан задержаны, ожидают суда или уже отбывают наказание за такие преступления. Возможности для защиты их прав в подобных ситуациях по очевидным причинам весьма ограничены», – говорится в сообщении МИД.

Россиянам рекомендуют проявлять здоровую подозрительность, не брать у незнакомых и малознакомых людей к перевозке сумки, чемоданы и другие вещи, даже если они кажутся пустыми.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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