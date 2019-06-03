Летние туры для россиян подорожали на треть

В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых. Лишь 6% организованных туристов из России этим летом полетят на отечественные курорты, остальные отдохнут за границей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на сервис по продаже туров Travelata.

Самым популярным направлением стала Турция – туда отправятся отдыхать 52% туристов. Затем следуют Тунис, Греция и Кипр. Россия замыкает пятерку лидеров. Отмечается, что популярность российских курортов в этом году резко упала. В 2018 году Россия делила второе место с Кипром.

Средний чек на летние туры вырос на 29%, составив 103 000 рублей (год назад – 80 000 рублей). Средняя цена путевки на российские курорты составила 42 000 рублей, Турции – 107 000 рублей, Туниса – 97 000 рублей, Греции – 106 000, Кипра – 111 000 рублей.

Самый дорогой тур в это году был приобретен семьей из пяти человек – 773 320 рублей. За эти деньги двое взрослых и трое детей отдохнут 16 дней на греческом острове Корфу. Самая дешевая путевка – 17 342 рубля в Аланью, на одного человека, на три ночи.

Самый дорогой тур по России стоил 288 020 рублей – семья из четырех человек улетит в Ялту в отель категории четыре «звезды», работающий по системе питания «все включено». Самый дешевый – 5 893 рубля, тур расчитан на одного человека, на пять дней, в гостиничном комплексе в Симеизе с завтраками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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