Туроператоры предложили альтернативу загруженной Турции

В Российском союзе туриндустрии нашли замену турецким курортам, где отели загружены отдыхающими на 100%. По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, предложений более чем достаточно.

Ранее стало известно, что турецкие гостиницы приостанавливают продажи из-за полной загрузки. Спрос со стороны российских туристов вырос настолько, что отели не справляются с наплывом. Операторы готовы организовать дополнительные чартеры, однако селить туристов будет попросту некуда, передает «Интерфакс».

Барзыкин отметил, что у россиян есть альтернатива Турции. В частности, по погоде и стоимости подойдут курорты Средиземноморья, а именно, Кипр. Также стоит рассмотреть отдых в Черногории, Хорватии и Италии, которая будет уже чуть дороже, и Греции.

«Я уже не говорю о том, что, конечно же, это и Юго-Восточная Азия, и Латинская Америка, Доминикана. В это время еще низкий сезон. Думаю, замену, безусловно, найдут. Емкость рынка у нас, конечно, велика, но предложений более чем достаточно», – рассказал вице-президент РСТ в интервью радиостанции «Говорит Москва».

За восемь месяцев 2019 года Турцию посетили около 5 млн россиян – это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее. В результате снижения цен, на которое так рассчитывало большинство туристов, не произошло из-за высокого спроса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.19

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