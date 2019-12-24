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Вторник, 24 декабря 2019, 09:29 мск

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На юг Европы обрушился зимний шторм

На южные страны Европы обрушился зимний шторм, жертвами которого стали свыше 10 человек. МИД России предупредил туристов о сложной обстановке в Греции и Италии. Непогода бушует также в Испании и Португалии.

В южных регионах Европы идет сильный ливень, сопровождающийся штормовым ветром. Итальянские власти объявили наивысший «красный» уровень метеоопасности. Нарушено транспортное сообщение. В некоторых районах проходит эвакуация местных жителей, передает EuroNews.

МИД России сообщил о нарушении паромного сообщения между островами Сардиния и Сицилия. В горной местности размыло почву, зафиксирован сход оползней.

По тревоге подняты экстренные службы Пизы, Неаполя, Венеции и других регионов Италии. По предварительным данным, жертвами шторма стали три человека. В Сардинии прибило к берегу сухогруз, пришлось эвакуировать весь экипаж – 12 человек.

В Испании порывистым ветром снесло крышу фабрики в Галисии. По последним данным, обошлось без жертв. В других регионах страны шторм стал причиной гибели нескольких людей, в том числе туристки из Южной Кореи, которая получила смертельную травму в Мадриде.

По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшие дни не ожидается. Уровень воды в реках поднимается, затапливает дороги, скорость ветра в отдельных районах на севере Испании достигает 140 километров в час.

Похожая ситуация сложилась и в Португалии. Там нарушено транспортное сообщение между столицей, Лиссабоном, и вторым крупнейшим городом страны – Порту. В городе Монтемо-у-Вельу мощными волнами снесло защитное ограждение.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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