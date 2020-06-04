Власти острова Хайнань упростят условия для въезда без визы

Власти популярного курорта Хайнань собираются упростить въезд для иностранцев. Об этом говорится в «Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане», опубликованной Госсоветом КНР.

Свободный въезд планируется установить для иностранцев, которые находятся в деловой поездке, посещают родственников, а также участвуют в различных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Кроме того, виза не понадобится путешественникам, приезжающим на остров для получения медицинских услуг.

Туристы круизных лайнеров смогут отдыхать на Хайнане в течение 15 дней, не оформляя визу. Более того, со временем срок их пребывания планируется увеличить. Также будут упрощены меры пограничного контроля.

В настоящее время граждане 59 стан могут приехать на Хайнань без получения визы. Напомним, россияне имеют право находиться на курорте до 30 дней, если их путешествие было оформлено через турагентство.

Пекин, Зоя Осколкова

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