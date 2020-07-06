Отсутствие немецких туристов в Турции может обернуться выгодой для россиян

Власти Германии предписали туроператорам вплоть до 1 сентября не отправлять людей в Турцию и взять ориентир на такие направления как Испания, Кипр, Греция и Португалия, сообщает АТОР.

Руководство Нидерландов и Швейцарии придерживаются схожих с Германией взглядов. Лишь Власти Великобритании приняли решение избавить возвращающихся из Турции подданных от обязательной двухнедельной изоляции.

Впрочем, Россия тоже не спешит возобновить авиасообщение с Турцией. По мнению экспертов, каких-то подвижек в этом вопросе следует ждать не раньше конца июля – начала августа.

Если границы с Турцией для россиян откроют раньше сентября, то, по оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов на курортах будет весьма полезно для российского рынка. По их оценкам, в первую очередь станут доступнее номера в популярных отелях, так как отельеры будут заинтересованы в полной загрузке номерного фонда и с большой вероятностью откроют спецпредложения для россиян, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.20

В Зауралье работу возобновили туроператоры и лечебницы. / Полный экстрим: популярный крымский поселок превратили в одну сплошную траншею (ФОТО). / Элитный отдых в Крыму сравним с приобретением квартиры в Москве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»