Турция начнет взимать налог на проживание в отелях

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Турция вводит налог на проживание в отелях. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB), передает РИА «Новости».

«Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли», – сказал представитель ассоциации.

Вероятный размер налога составит 1-2% от стоимости проживания. Однако его могут повысить до 4%.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 31.10.20

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