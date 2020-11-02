Число рейсов между Россией и Турцией может сократиться

Россия и Турция изучают возможность сокращения частоты пассажирских перелетов между странами. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее число завозных случаев коронавируса приходится на путешественников, вернувшихся с турецких курортов.

«Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение», – сообщил «Интерфаксу» источник в одном из турецких перевозчиков.

Собеседник агентства уточнил, что это естественный сезонный процесс. Зимой поток туристов ощутимо меньше, чем летом, поэтому спрос на перевозки падает. «Причины исключительно экономические», – сказал источник.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство туристов, у которых выявили коронавирусную инфекцию по возвращению из-за границы, прибыли из Турции. «После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% – это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», – сказала Попова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.20

В Перу туристов пустили в Мачу-Пикчу после карантина. / Туроператор объявил о запуске рейсов на Занзибар из Екатеринбурга. / Роспотребнадзор посоветовал туристам полностью отказаться от хостелов и частного сектора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»