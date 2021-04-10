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Суббота, 10 апреля 2021, 17:53 мск

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Крупное ДТП в Турции: ранения получили 26 туристов из России, один – погиб

Сегодня утром в Турции на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». Об этом сообщило Генконсульство РФ.

По предварительной информации, полученной Генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП пострадали 26 россиян. При этом турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок.

«Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь. Два сотрудника Посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

Анталья, Светлана Антонова

Анталья. Другие новости 10.04.21

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Метки / Турция

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