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NewDayNews.ru

Четверг, 29 апреля 2021, 14:33 мск

Новости Туризм

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В Турции жители мегаполисов спешно покидают города из-за локдауна

Жители крупных турецких городов стремятся покинуть их из-за надвигающего локдауна. На выезде из мегаполисов образовались пробки, а аэропорты работают с повышенной нагрузкой. Об этом сообщает телеканал NTV.

Серьезные автомобильные заторы наблюдаются на выезде из Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции. Граждане массово передвигаются на своих машинах в сторону курортов на побережье Эгейского и Средиземного морей.

Особенно напряженная ситуация сложилась в Бодруме и Аланье. Жители популярных курортов жалуются на наплыв приезжих и опасаются вспышки коронавирусной инфекции.

В Турции с вечера 29 апреля начинают действовать тотальные ограничения, которые продлятся до 17 мая. В это время почти все организации и учреждения прекратят свою работу. Кроме того, для междугородних поездок придется оформлять специальный пропуск. Отмечается, что на иностранных туристов комендантский час не распространяется.

Локдаун был введен в Турции из-за резкого роста заболеваемости Covid-19. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации Россия ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 29.04.21

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