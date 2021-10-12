Турецкие отели незаконно требуют деньги с туристов во время карантина

Некоторые отели в Турции незаконно требовали с туристов деньги за проживания во время карантина. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

О таких случаях глава российского ведомства сообщила министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою. Догузова находится в стране с рабочим визитом.

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», – сказала глава Ростуризма.

По итогам переговоров была подписана программа совместных действий двух ведомств в области туризма. Догузова отметила «огромную работу турецких коллег по антиковидным мерам».

«Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях», – добавила Догузова.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 12.10.21

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