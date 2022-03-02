Ростуризм призвал отказаться от продажи туров в страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции против РФ, а туроператорам не продавать туры в государства, куда лежит путь через воздушное пространство ЕС и Канады.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», – сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, туроператорам рекомендовано приостановить продажи организованных путешествий в страны, которые ввели санкции против РФ, а также в страны Карибского бассейна.

Тем, кто уже забронировал тур, Ростуризм советует подобрать альтернативное направление для путешествия. Для этого нужно обратиться к туроператору.

Москва, Зоя Осколкова

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