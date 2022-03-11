В России резко снизился интерес к путешествиям

Среди россиян резко снизился интерес к планированию путешествий. Граждане не хотят бронировать билеты не только на весну, но и на летние месяцы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис поездок и путешествий Туту.ру.

«Так, доля ранних бронирований авиабилетов на май на предыдущей неделе была в 3,4 раза меньше, чем год назад, а на лето – в 6,4 раза меньше. По ж/д билетам снижение интереса к раннему бронированию не такое заметное, всего 30%», – рассказали аналитики.

В целом глубина бронирований сократилась более, чем вдвое. Если раньше россияне приобретали авиабилеты в среднем за 27 дней до полета, то в первую неделю марта эта цифра сократилась до 12 дней. Средняя глубина бронирования билетов на поезда сократилась с 10 до 8 дней до поездки.

На выездной туризм сильно негативно повлияло обострение ситуации на Украине. Когда Россия начала спецоперацию в этой стране, США, ЕС и некоторые другие государства закрыли свое небо для российских авиакомпаний. Тысячи россиян остались за границей без возможности вернуться домой. В настоящее время МИД РФ работает над решением этой проблемы.

Москва, Зоя Осколкова

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