Туристическая отрасль России потеряла десятки миллиардов из-за санкций

Российский туристический рынок просел на миллиарды рублей из-за санкций Запада. Наибольшие ущерб принесло закрытие воздушного пространства для авиакомпаний из РФ. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей недополученной прибыли. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили туры в страны, которые сейчас закрыты, в феврале-марте 2022 года», – цитирует Ломидзе РИА «Новости».

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в летнем сезоне туротрасль недополучила 50-60% прибыли. Ситуация с зимним отдыхом выглядит еще сложнее. Россиянам будет недоступна Европа, а зимний туризм в Азию почти не развит.

Ограничительные меры не только повлияли на сокращение доступных направлений, но и подстегнули рост стоимости путешествий. Вместо следования прямым маршрутом россиянам теперь приходится выбирать перелеты во многие страны со стыковкой. Билеты к основным пересадочным хабам в Стамбул и Дубай постоянно дорожают, а на отдельные даты просто зашкаливают, сообщают туроператоры.

Несмотря на высокую стоимость путешествий, сейчас на рынке спрос существенно превышает ассортимент предложений. Ощущается острый дефицит авиаперелетов в страны, которые еще доступны для россиян.

Москва, Зоя Осколкова

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