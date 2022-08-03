АТОР: турпоток иностранцев в Россию почти иссяк

Въездной турпоток в Россию во втором квартале 2022 года упал в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с допандемийными показателями. Основными факторами, мешающими въезду туристов в РФ, остаются ограниченность авиаперевозок и связанные с блокировкой платежных систем санкции. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Второй квартал – апрель-июнь – это высокий туристический сезон для России, но в 2022 году в это время иностранцы совершили в Россию всего 23,8 тысячи визитов с целью туризма. Для сравнения, в этот же период 2019 года иностранцы посещали Россию с туристическими целями почти 1,5 миллиона раз, а во втором квартале «пандемийного» 2021 года – более 51 тысячи раз. То есть, въездной турпоток в высокий сезон упал в два раза по сравнению с прошлым годом и в 63 раза по сравнению с 2019 годом», – рассказали в АТОР.

Кроме того, что авиаперевозки в РФ сильно ограничены, наиболее негативным фактором являются санкции, касающиеся платежных систем. «Фактически, туристам не на чем лететь в Россию, а в самой стране невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard», – указали эксперты. По их словам, восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза.

Чаще всего Россию посещают в туристических целях граждане Турции – почти 4 тысячи визитов, а также Казахстана – 2,3 тысячи визитов. Третье место по количеству туристических поездок во втором квартале текущего года у Германии – 1,8 тысячи.

Москва, Зоя Осколкова

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