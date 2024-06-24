российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 11:10 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен

Туристический бизнес Турции боится потерять клиентов из России из-за резкого роста цен. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

«В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика. Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма», – рассказал эксперт РИА «Новости».

По словам Беюкшахина, стоимость недельного отдыха на турецких курортах выросла с 1500-2000 евро до 3000 евро. В особенности это повлияло на европейских туристов, которые стали предпочитать другие страны для отдыха.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов рассказал, что из-за низкого спроса турецкие отельеры стали снижать цены. При этом стоимость отдыха в Турции все еще остается очень высокой для россиян из-за курса рубля.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Турция

В Турции более 50 человек погибли и пострадали в природном пожаре / Эрдоган планирует встретиться с Путиным в начале июля / В Турции 16 000 человек пострадали при жертвоприношении на Курбан-байрам / Путин анонсировал встречу с Эрдоганом / Турция ввела ограничения на ввоз пшеницы / Путин рассказал об украинской угрозе газопроводам «Турецкий» и «Голубой поток» / В Турции потерпел крушение военный самолет / В Турции нашли мертвой туристку из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Туризм, Турция,