Турция боится потерять российских туристов из-за высоких цен

Туристический бизнес Турции боится потерять клиентов из России из-за резкого роста цен. Об этом заявил турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.

«В рамках борьбы с инфляцией в Турции нежелательно повышение валютных курсов. Поскольку инфляция увеличивается с ростом валютных курсов, проводится такая политика. Компании, чьи затраты на турецкую лиру растут, устанавливают высокие цены, когда продают свои товары и услуги в иностранной валюте. Наибольшее отражение этого мы видим в сфере туризма», – рассказал эксперт РИА «Новости».

По словам Беюкшахина, стоимость недельного отдыха на турецких курортах выросла с 1500-2000 евро до 3000 евро. В особенности это повлияло на европейских туристов, которые стали предпочитать другие страны для отдыха.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов рассказал, что из-за низкого спроса турецкие отельеры стали снижать цены. При этом стоимость отдыха в Турции все еще остается очень высокой для россиян из-за курса рубля.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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