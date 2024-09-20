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Пятница, 20 сентября 2024, 20:22 мск

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Турист из России дистанционно лишился шенгенской визы во время поездки в Грецию

Фото: официальный аккаунт Европарламента в соцсетях

Российский турист лишился шенгенской визы, когда уже находился в Европе. Как сообщает портал «Турдом», инцидент произошел после того, как россиянин сменил отель в Греции, куда изначально и планировал отправился на отдых.

После оформления визы мужчина решил заменить отель и аннулировал бронь, предоставленную в консульство в Новороссийске. Также он взял новые билеты на самолет. Главная его цель осталась неизменной – поездка в Грецию.

Тем не менее, Через 4 дня после начала отдыха мужчина обнаружил в своем почтовом ящике странное электронное письмо от дипмиссии в России. «Мне сообщили, что виза аннулирована в связи с несоблюдением целей поездки», – поделился турист в соцсетях.

Россиянин рассчитывает, что документальные подтверждения о размещении в другом греческом отеле помогут ему восстановить шенген и избежать дальнейших проблем как при нынешнем выезде из Европы, так и при получении новых виз.

Афины, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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