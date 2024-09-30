В отелях Турции персонал будет следить за количеством еды на тарелках гостей

В Турции предложили пересмотреть организацию питания в отелях с системой «все включено» (all inclusive). Ассортимент блюд на шведском столе хотят уменьшить, а персонал будет следить за тем, чтобы гости не накладывали слишком много еды на тарелки.

Власти Турции разрабатывают дорожную карту для предотвращения расточительства на шведских столах в отелях с системой «все включено». Каждый год на турецких курортах выбрасывается более 18 млн тонн продуктов питания, сообщает газета Milliyet.

В период пандемии в гостиницах персонал раздавал порции постояльцам. Что-то подобное предлагается применить на постоянной основе. «Разнообразие блюд может быть организовано в зависимости от клиента или интенсивности его массы. Не отменяя открытого буфета, можно выделить персонал во главе буфета, то есть, выделив персонал, можно предотвратить наполнение гостями непомерно больших тарелок. Я думаю, что такое расточительство в различных пропорциях можно предотвратить», – рассказал РИА «Новости» экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Представители туристической отрасли Турции неоднократно призывали пересмотреть формат услуг «все включено». В частности, предлагалось отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции, например, «без алкоголя».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 млн туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 млрд долларов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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