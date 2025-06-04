На пляжах в Анапе третий день нет новых выбросов мазута

На пляжах Анапы уже три дня не выявляют новых выбросов мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«4 июня на побережье Анапы новых выбросов мазута не обнаружили. Муниципальные команды не выявили новых загрязнений в ходе утреннего мониторинга береговой линии», – говорится в сообщении.

В понедельник и вторник власти также сообщали об отсутствии выбросов нефтепродуктов.

Ранее Роспотребнадзор признал не соответствующими требованиям безопасности для организации летнего курортного отдыха прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Требованиям санитарных норм не соответствуют 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка. При этом, по словам глава ведомства Анны Поповой, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха на этих территориях соответствуют нормативам, что позволяет отдыхать там без использования пляжей и купания в море.

Вода в Черном море от Новороссийска в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе соответствует санитарным нормам, отмечала Попова.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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