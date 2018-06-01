Закупки «Транснефти» стали предметом уголовного расследования

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении руководителей АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос», являющихся поставщиками «Транснефти». Пять лет подряд эти компании завышали цены на свою продукцию (термостабилизаторы грунта). По подсчетам тюменского УФАС, за это время совокупный доход от реализации антиконкурентного соглашения превысил 15 млрд. рублей.

Дело возбуждено по «в» ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере), – сообщают в прокуратуре Тюменской области. Расследование взял под контроль заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев.

В рамках уголовного дела будет дана оценка всем участникам сделок, в том числе «Транснефти», – сообщили «Новому Дню» в прокуратуре области. В УФАС, специалисты которого выявили картельный сговор, поясняют, что закупки проводились среди компаний, включенных в реестр основных видов продукции, который ведется «Транснефтью».

«То есть для того, чтобы поучаствовать в закупках, необходимо сначала попасть в этот реестр. До недавнего времени, в нем числились только эти две компании. Поэтому к «Транснефти» возникают справедливые вопросы. Она проводила торги, а основная идея торгов – конкурентный способ определения поставщика», – пояснил источник «Нового Дня» в УФАС Тюменской области.

С 2012 года компании принимали участие в закрытых закупках в интересах компаний, входящих в структуру «Транснефти». В открытых источниках «Новому Дню» удалось найти несколько аукционов на десятки и сотни миллионов рублей по поставке термостабилизаторов грунта для нефтепровода «Заполярье-Пурпе».

«Картельный сговор между компаниями привел к значительному увеличению издержек предприятий ПАО «Транснефть» на строительство стратегически важных для страны объектов нефтяной инфраструктуры», – говорил ранее руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.05.18

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