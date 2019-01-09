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Участники картеля на торгах Транснефти заплатят почти миллиардный штраф

Фото Pixabay

Участникам сговора, выявленного на закупках для ПАО «Транснефть», назначены крупные штрафы. Так, АО «Конар» придется заплатить 805 млн рублей, а ООО НПО «Фундаментстройаркос» – 56 млн рублей.

Картель был выявлен на закупках термостабилизаторов грунта для нужд «Транснефти». В немс приняли участие два производителя термостабилизаторов грунта: челябинсмкая компания «Конар» и тюменский «Фундаментстройаркос». Компании договорились, как вести себя на торгах, чтобы отыгрывать контракты по наиболее высокой цене. Совокупный доход нарушителей от реализации антиконкурентного соглашения превысил 15 млрд рублей (то есть в 15 раз больше назначенного штрафа).

Как отмечают у УФАС по Тюменской области, в ходе расследования участники картеля всячески препятствовали сотрудникам антимонопольного ведомства в проведении проверки и умышлено не предоставляли документы и сведения.

В октябре текущего года Арбитражным судом Тюменской области был подтвержден факт существования между «Конар» и НПО «Фундаментстройаркос» устного антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

В настоящий момент УМВД России по Тюменской области в отношении должностных лиц обеих компаний возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

Антиконкурентное соглашение действовало с 2012 года по 2017 год. Компании принимали участие в закрытых закупках для организаций, входящих в структуру «Транснефть» и победителем всех закупочных процедур становился «Конар». Закупки термостабилизаторов грунта для нефтепровода «Заполярье-Пурпе» проводились среди компаний, включенных в реестр основных видов продукции, который ведется «Транснефтью».

«То есть для того, чтобы поучаствовать в закупках, необходимо сначала попасть в этот реестр. До недавнего времени, в нем числились только эти две компании. Поэтому к «Транснефти» возникают справедливые вопросы. Она проводила торги, а основная идея торгов – конкурентный способ определения поставщика», – пояснял ранее источник «Нового Дня» в УФАС Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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