Участники картеля на торгах Транснефти устроили «пожар», чтобы скрыть следы преступления

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил наличие сговора, выявленного на торгах ПАО «Транснефть». Производители термостабилизаторов грунта действительно договорились, как вести себя на торгах, чтоб отыгрывать контракты по наиболее высокой цене. Картель был раскрыт Тюменским УФАС России в апреле текущего года.

Оба участника антиконкуретного соглашения – тюменское ООО НПО «Фундаментстройаркос» и челябинское АО «Конар» – в ходе расследования всячески препятствовали сотрудникам антимонопольного ведомства в проведении проверки и умышлено не представляли документы, – говорят антимонопольщики.

«В ходе проведения антимонопольным органом выездных проверок «Конар» препятствовало доступу к рабочим местам сотрудников, ответственных за взаимодействие с ПАО «Транснефть»: с кабинетов срывались таблички, было произведено отключение электроэнергии, создано задымление, вследствие чего сработала пожарная сигнализация и инспекцию антимонопольной службы на несколько часов эвакуировали из здания», – рассказали в УФАС. За непредставление информации обе компании неоднократно привлекались к административной ответственности.

В настоящий момент УМВД России по Тюменской области продолжает расследование дела в отношении должностных лиц «Конар» и НПО «Фундаментстройаркос» («в» ч.2 ст.178 УК РФ «ограничение конкуренции»). В рамках уголовного дела будет дана оценка всем участникам сделок, в том числе «Транснефти», – сообщили ранее «Новому Дню» в прокуратуре области.

Антиконкурентное соглашение действовало с 2012 года по 2016 год. Доходы картеля составили более 15 млрд руб. Компании несколько лет принимали участие в закрытых закупках для организаций, входящих в структуру «Транснефть» и победителем всех закупочных процедур становился «Конар». Закупки проводились среди компаний, включенных в реестр основных видов продукции, который ведется «Транснефтью».

«То есть для того, чтобы поучаствовать в закупках, необходимо сначала попасть в этот реестр. До недавнего времени, в нем числились только эти две компании. Поэтому к «Транснефти» возникают справедливые вопросы. Она проводила торги, а основная идея торгов – конкурентный способ определения поставщика», – пояснил источник «Нового Дня» в УФАС Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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