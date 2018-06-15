В Тюменской области обнаружен самый крупный картель

В федеральной антимонопольной службе России прокомментировали дело «тюменского картеля». «Этот картель, с точки зрения дохода участников антиконкурентного соглашения, является крупнейшим за последнее время», – заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Напомним, сговор участников торгов на оборудование для «Транснефти», в которых участвовали тюменское ООО НПО «Фундаментстройаркос» и челябинское АО «Конар» действовал с 2012 года по 2017 год. Доходы картеля составили более 15 млрд руб. Компании несколько лет принимали участие в закрытых закупках термостабилизаторов грунта для организаций, входящих в структуру «Транснефть». Победителем всех закупочных процедур становился «Конар».

Прокуратура провела проверку и передала результаты в следственное управление УМВД России по Тюменской области, где в отношении руководителей «Конар» и «НПО «Фундаментстройаркос» возбуждено уголовное дело по «в» ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции). В рамках уголовного дела будет дана оценка всем участникам сделок, в том числе «Транснефти», – сообщили ранее «Новому Дню» в прокуратуре области. В УФАС, специалисты которого выявили картельный сговор, пояснили, что закупки проводились среди компаний, включенных в реестр основных видов продукции, который ведется «Транснефтью».

«То есть для того, чтобы поучаствовать в закупках, необходимо сначала попасть в этот реестр. До недавнего времени, в нем числились только эти две компании. Поэтому к «Транснефти» возникают справедливые вопросы. Она проводила торги, а основная идея торгов – конкурентный способ определения поставщика», – пояснил источник «Нового Дня» в УФАС Тюменской области.

В открытых источниках «Новому Дню» удалось найти несколько аукционов на десятки и сотни миллионов рублей по поставке термостабилизаторов грунта для нефтепровода «Заполярье-Пурпе». Таким образом, сговор привел к значительному увеличению издержек на строительство стратегически важных для страны объектов нефтяной инфраструктуры.

Тюмень, служба информации

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