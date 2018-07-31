Горизбирком Тюмени принял решение по сенатору Киричуку

Горизбирком Тюмени зарегистрировал члена Совета Федерации РФ Степана Киричука на выборы в депутаты городской думы по одномандатному избирательному округу № 10. Сам сенатор о решении избиркома узнал от корреспондента «Нового Дня» и отреагировал на новость буднично. «Ну, зарегистрировали и зарегистрировали, – сказал Киричук и отказался уточнять, согласовали ли его кандидатуру в «Единой России». – Это вы у них спросите».

Напомним, осенью Степан Киричук покинет Совет Федерации, вместо него в верхнюю палату российского парламента, скорее всего, отправится 36-летний Павел Тараканов. С 2012 года Тараканов является заместителем губернатора Тюменской области и руководит представительством регионального правительства в органах госвласти РФ. До этого он был депутатом Госдумы, выдвинутым партией ЛДПР от Тюменской области. Ранее Павел Тараканов работал в Чечне, среди его официальных постов – помощник председателя правительства Чеченской Республики, помощник президента Чеченской республики.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.07.18

С выборов в гордуму Тюмени сняли целую партию. / В Тюменской области выдают водительские права шизофреникам, наркоманам и алкоголикам. / Ямальский сенатор уходит из совета федерации. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»