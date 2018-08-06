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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 августа 2018, 15:33 мск

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Пожилых тюменцев готовят к пенсионной реформе, отправляя на тренинги личностного роста

Фото Pixabay

Пожилым тюменцам расскажут, как «найти себя на пенсии». Новость об этом появилась на сайте областного правительства. Обучение пенсионеров проведут специалисты регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст». У этого центра есть проект «Областной онлайн-университет активного долголетия» и он выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

«Это значит, что люди пенсионных лет смогут открыть новые возможности для реализации собственных творческих способностей и идей, – считают в тюменском правительстве. – В ходе проекта студентов 55+ ожидают авторские лекции, интерактивные занятия, деловые игры, тренинги от успешных и инициативных людей пенсионного возраста региона, которые расскажут, как посвятить себя саморазвитию, открыть свой бизнес и повысить социальный статус».

Кто будет выступать в роли этих успешных коучей пока неизвестно, поскольку сама программа обучения еще не разработана. «Скорее всего, это будут наши активные пенсионеры-волонтеры, достигшие успехов в работе с интернетом», – рассказали «Новому Дню» в геронтологическом центре. Там уточнили, что сумма гранта составила всего лишь 89 тысяч рублей. На эти деньги купят оборудование для проведения видеоконференций (ноутбук). Лекции пожилым людям начнут читать с сентября. Курс продлится пять месяцев.

«Для пенсионеров организуют экскурс по социальным проектам области, расскажут, как придумать и реализовать социальный проект, как начать с нуля бизнес, как поддержать здоровье и как провести редизайн собственной жизни», – рассказали агентству в центре. Участниками заочной формы обучения станут более 300 человек из муниципальных образований региона.

Напомним, 2 июля правительство Тюменской области направило в Госдуму РФ положительный отзыв на пенсионную реформу. Документ был подписан вице-губернатором Сергеем Сарычевым. Отзыв был отправлен тайно, однако «Новому Дню» удалось найти документы (их можно посмотреть на сайте агентства). В пресс-службе губернатора объяснили поддержку пенсионной реформы тем, что «правительство всегда поддерживает интересы населения».

Тюмень, служба информации

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