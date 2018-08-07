Бунт на площадке «Сибура» снизил рейтинг Тюменской области

Бунт рабочих на тобольской площадке «Сибура», возникший из-за претензий к работодателю, снизил рейтинг Тюменской области. Согласно данным фонда «Петербургская политика» за июль 2018 года показатель снизился с 7,6 до 7,5 (за год – минус 0,5 пунктов).

Среди негативных событий эксперты также назвали пожар на мусорном полигоне в Тобольске, превышение в Ишиме и Ишимском районе в сотни раз ПДК химических веществ в связи со сбросом сточных вод предприятием ЗАО «Племзавод-Юбилейный» и отказ компании IKEA от строительства крупного торгового центра в Тюмени.

Из позитивных событий указаны подписание врио губернатора Александром Моором двух соглашений о сотрудничестве и финансировании – с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Снижение рейтинга зафиксировано также у ХМАО (с 7,2 до 7,1 за месяц). В числе негативных событий «Петербургская политика» указала увольнение и.о. директора департамента промышленности Василия Дудниченко, взрыв на площадке «Сургутнефтегаза» в Лянторе, при котором пострадали 7 человек, один из которых скончался, сход жителей Югорска против масштабной вырубки леса, отставку директора окружного департамента физкультуры и спорта Игоря Губкина и акцию профсоюзов в Ханты-Мансийске против повышения пенсионного возраста.

Примечательно, что эксперты считают, что имиджевые риски, которые взяли на себя региональные власти, поддержав пенсионную реформу, пока не выглядят критически значимыми.

«В случае, если рамки законопроекта не претерпят радикальных компромиссных изменений, общее повышение социальной температуры затронет все властные структуры в целом – без особого акцента в адрес местных руководителей. Особенно это касается регионов, где осенью предстоят крупные избирательные кампании: здесь губернаторам и депутатам фактически предоставили возможность уклониться от публичных комментариев и тем самым не аккумулировать дополнительный негатив», – говорится в комментарии к июльскому рейтингу фонда «Петербургская политика».

Единственный регион из тюменской «матрешки», в котором наблюдается рост устойчивости – это Ямал. За месяц показатель вырос с 7,8 до 8 баллов. Однако за год рейтинг снизился на 0,3 пункта – с 8,3 до 8.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.08.18

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