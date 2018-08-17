Якушев и Кобылкин в Тюмени собрали губернаторов УрФО

В Тюмени в пятницу, 17 августа, пройдут сразу два масштабных совещания с федеральными министрами – бывшими губернаторами Ямала и Тюменской области Дмитрием Кобылкиным и Владимиром Якушевым. Кроме того, состоятся праздничные мероприятия в честь дня основания Тюменской области. В эти минуты министры открывают завод по сортировке мусора, который возвела компания «Тюменское экологическое объединение». «Завод построен в рамках концессионного соглашения. Площадь – более четырёх га. Завод предназначен для приёма и сортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с последующим вывозом отходов, неподлежащих дальнейшей сортировке, на полигон», – рассказывают в пресс-центре Минприроды РФ, которое возглавляет Дмитрий Кобылкин. Из хлама предприятие будет производить вторсырье. В Минприроды обещают, что завод позволит отсортировать для дальнейшего использования более 41% общего объёма твердых коммунальных отходов Тюменской области.

Также 17 августа г-н Кобылкин проведёт совещание с губернаторами УрФО. Речь будет идти о «мусорной реформе». Проблемы в этой сфере есть у ХМАО, где оспариваются результаты конкурса по выбору регоператора. Напомним, в Югре право заниматься мусором получила компания, учреждённая правительственным фондом – «Югра-Экология».

Министр строительства РФ и ЖКХ Владимир Якушев проведёт после открытия завода совещание с застройщиками.

Известно, что в Тюмени присутсвует глава Свердловской области Владимир Куйвашев, врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Также в мероприятиях примет участие заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Моисеев. Глава Челябинской области не сможет пристуствовать сегодня в Тюмени – у него запланирована встреча в Москве с министром сельского хозяйства. Вместо него на совещании будет присуствовать замгубернатора Сергей Шаль, рассказали в пресс-службе главы региона.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 16.08.18

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