В Тюмени суд наказал организатора митинга против пенсионной реформы

В Тюмени за организацию митинга против пенсионной реформы наказан глава тюменского обкома «Российской коммунистической рабочей партии» Александр Черепанов. Центральный районный суд города приговорил коммуниста к штрафу в размере 11 тыс. рублей. Это решение, по словам Черепанова, неправомерно и будет им оспорено в ближайшее время.

«Решение противоречит постановлению пленума Верховного суда №28 от 26 июня 2018 года. Во-первых, администрация города не соблюла сроки и дала ответ на нашу заявку позже, чем это положено по закону. Во-вторых, изменение места проведения митинга было бы возможно, если кто-то другой раньше нас подал заявку на проведение мероприятия в том же самом месте в то же самое время, – рассказал «Новому Дню» Александр Черепанов. – Я просил суд запросить в администрации журнал регистрации всех входящих документов, чтобы доказать, что никто ранее нас не обращался в мэрию, не претендовал на это место. Но в удовлетворении ходатайства мне отказали».

Акция протеста, в которой приняли участие порядка 1,5 тыс. человек, прошла 20 июля на Центральной площади Тюмени. Администрация города отказалась согласовать митинг и предложила РКРП перенести мероприятие на площадь Борцов Революции. По словам чиновников, место на Центральной площади уже было «забронировано» под гонки на самокатах и гидроскутерах.

Черепанов долго пытался выяснить, кто является организатором гонок, но так и не смог. «Председатель комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Роман Малыгин сказал мне, что это областное мероприятие. Я пришел к вице-губернатору Сергею Сарычеву, а он мне сообщил, что область не знает ничего ни про какие самокаты и это все город устраивает», – говорит Александр Черепанов. Сегодня он ходатайствовал о вызове в суд обоих чиновников, но получил отказ.

Поскольку ответ на заявку о митинге против повышения пенсионного возраста в администрации Тюмени дали позже положенных сроков, акцию протеста коммунист провел там, где изначально задумывалось.

Напомним, 19 июля 2018 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому пенсионный возраст повышается для мужчин на пять лет – до 65 лет, для женщин на восемь лет – до 63 лет. Ранее пенсионную реформу одобрили правительство и дума Тюменской области.

В начале июля Сергей Сарычев направил в Госдуму РФ положительный отзыв на инициативу российского правительства. Также поступили депутаты облдумы. Отзывы были отправлены тайно, их существование опровергали, однако «Новому Дню» удалось найти документы. Объяснить свое решение в правительстве области не смогли.

Тюмень, служба информации

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