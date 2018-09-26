Валентина Матвиенко устроила разнос министру Якушеву

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на правительственном часе раскритиковала Минстрой РФ. Ведомство, которое возглавляет бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, она назвала министерством недостоверной статистики. Матвиенко также заявила, что Минстрой нуждается в серьезном реформировании. «Честно говоря, никакое это не министерство строительства, а какое-то министерство недостоверной статистики. Всегда бравурные отчеты, всегда у них миллионы растущего жилья… Не чувствуется, что у нас есть орган исполнительной власти, который управляет процессами, законами и сам что-то реально делает», – цитируют Матвиенко РИА Новости.

Глава Совфеда поддержала выступавшего на правительственном часе вице-премьера РФ Виталия Мутко, который отметил, что Минстрой нуждается в серьезном реформировании. По ее словам, сложилась практика, когда стройками занимаются разные министерства.

«Министерство культуры должно заниматься театрами и музеями, там нет специалистов по строительству. В итоге один замминистра сидит, директор департамента сидит. Может быть они не воры, но они не профессиональные люди, они не должны заниматься строительством. Есть в стране министерство строительства, которое, на мой взгляд, должно выполнять функции единого заказчика по стройкам за счет федерального бюджета», – отметила Матвиенко.

Напомним, Владимир Якушев возглавил Минстрой в мае 2018 года. Он забрал с собой в Москву несколько тюменских чиновников. Уже в июле жители Тюменской области предложили федеральному центру уволить Якушева с должности министра. Обманутые дольщики написали петицию, в которой сообщили, что бывший губернатор не способен решить проблемы строительства даже в небольшом регионе.

Тюмень, служба информации

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